В Німеччині міністр приголомшив заявою про Taurus і Путіна

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав опонентів ідеї передати Україні німецькі ракети Taurus замислитися над тим, чи сидить Путін, склавши руки, поки світ лається.

В інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) урядовець заявив, що правляча коаліція має припинити суперечки щодо допомоги Україні, адже кожен, хто ставить під загрозу світову безпеку – це другий Путін.

“Ми не повинні підозрювати одне одного в тому, що ставимо під загрозу світ. Той, хто ставить світ під загрозу, – це Путін... Загиблі в цій війні – ці загиблі на руках Путіна. Ніхто не повинен наживатися на цій ситуації, і ми не повинні звинувачувати одне одного в цьому бажанні”, – сказав Габек.

За словами міністра, мета Путіна полягає не лише в окупації України як доповнення до “імперіалістичної великої Російської імперії”. Правитель РФ також прагне дестабілізувати ліберальну демократію у світі. “Якщо Путіна не зупинити, він сам не зупиниться”, – вважає Габек.

Чиновник також згадав про необхідність більше інвестувати у виробничі потужності з випуску боєприпасів. “Для того, щоб виробляти дуже великі обсяги, необхідно було від самого початку дати гарантії закупівель на десять років, які потім також мали бути включені до державного фінансового планування. Цього не сталося”, – пояснив він проблему Заходу зі снарядами.

За його словами, зараз Німеччина перебуває не лише у фазі зовнішньої загрози. Соціальні реформи також необхідні для утримання позиції суспільства. В цьому контексті чиновник розкритикував ідею скоротити соціальні витрати, щоб домогтися необхідного збільшення витрат на оборону.

Раніше з такою пропозицією в Бундестазі виступав міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАТО не може наказати будь-якій країні-члену надіслати до України те чи інше озброєння, зокрема це стосується ракет Taurus.

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