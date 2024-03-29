Какие цветы можно сажать весной?

Какие цветы нужно посадить в апреле, чтобы клумба цвела долго и ярко.

Выбрать лучшие весенние цветы – дело не из простых, поскольку у каждого садовода свои предпочтения.

ТСН.ua собрал универсальные советы, которые помогут вам превратить сад в красочный оазис не за все деньги мира.

Какие цветы можно сажать в апреле

В апреле можно высадить на клумбе такие цветы:

чернобривцы;

лобелия;

астры;

флоксы;

однолетние георгины;

маргаритки;

пионы;

матиолу;

алисссум;

календулу;

львиный зев;

маки;

гордеции;

хризантемы;

ирисы.

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Во второй половине апреля можно посадить розы; но в случае падения температуры до +5° и ниже розы следует укрыть пленкой.

Чтобы клумба цвела долго и ярко

Мы собрали ТОП-4 цветов, которые можно посадить в апреле, и они будут радовать вас до осени.

Лилии

Во многих странах мира лилия была и остается неизменным атрибутом садоводческой культуры и широко используется в озеленении. Видовые лилии рекомендуются для так называемых "диких садиков", имитирующих уголки дикой природы.

Долгое время в цветоводстве царили лилия длинноцветная и тайваньская с белыми цветками, а также более разнообразные по окрасу формы лилий прекрасной и золотистой. С началом активной работы по гибридизации в первой половине XX века лилии постепенно вытесняются возникшими на их основе сортами.

Луковицы лилии, которые легко выращивать, можно высаживать до мая.

Одними из лучших видов лилий для выращивания в садах есть карликовые лилии, азиатские лилии и трубчатые лилии.

Лилия ценится за изящную красоту и широко использовался в декоративном искусстве.

Бегонии

Лучше всего выращивать бегонии в горшках и подвесных корзинках. Эти растения являются одними из самых популярных летних цветов в садах. Их легко сажать и выращивать, и эти яркие красавицы будут выглядеть великолепно в саду. Особенно в контейнерах и подвесных корзинках, хотя они также будут прекрасно выглядеть и на клумбе. Как и все контейнерные растения, они нуждаются в регулярном поливе в течение лета. Когда цветы завянут, выкопайте клубни и храните их зимой в сухом, защищенном от мороза месте, чтобы высадить их снова следующей весной.

Бегонии используют как в открытом, так и в закрытом грунтах, в зимних садах, на балконах и лоджиях, на верандах и во двориках.

Одни из лучших видов бегоний для выращивания в садах – это каскадные бегонии и бегонии с оборками.

Бегонии – одни из самых популярных летних цветов в украинских садах.

Гладиолусы

Гладиолусы имеют высокие стебли, наполненные большими, яркими гофрированными цветами, они потрясающие и на клумбе, и как цветущий бордюр. В то же время гладиолус достаточно неприхотлив и уход за этими цветами не требует много времени и сил.

Сажать гладиолусы можно с середины апреля по конец мая.

Одними из лучших видов гладиолусов для выращивания в садах являются карликовые гладиолусы и крупноцветущие гладиолусы.

Название цветка происходит от лат. gladius ("меч", "гладиус") и связана с тем, что листья гладиолуса напоминают лезвия

Розы

Розы являются одними из самых популярных растений в стране, их регулярно признают любимым цветком Украины. Посадка роз весной производится в теплый период (середина апреля – конец мая). Нежные еще слабые отростки плохо приживаются в холодной земле и крайне отрицательно переносят стрессы, вызванные изменениями погоды.

Не все садоводы решаются выращивать розы, потому что боятся, что они слишком капризны и требуют особого ухода. На самом деле большинство современных сортов роз достаточно неприхотливы: нужно только правильных их высадить.

Розу, безусловно, можно назвать царицей растений. Ведь великолепие и элегантность розария, наполненного неповторимым благоуханием разнообразных сортов и расцветок роз, невозможно спутать ни с чем.

Посадка роз весной производится в теплый период: середина апреля – конец мая

Когда и какие семена высевать в открытый грунт

Сроки высева семян цветов разные, они зависят от морозостойкости посевного материала, типа почвы. Есть ранние сорта, которые можно высевать с 10-15 апреля, если не передают заморозков, а земля оттаяла.

Посев в открытую почву для однолетников начинается с конца апреля, для многолетников – с начала мая.

К холодостойким однолетникам относятся: мак, календула (ноготок), василек, фацелия, астра, шалфей, березка.

Многолетники: водосбор, астранция, колокольчики, ромен.

Правильный посев семян в открытый грунт

Обычно посадка цветов в открытую почву начинается с середины апреля, крайний срок – первые числа мая.

Для высадки в парнике или теплице ориентируются со сроками по прогнозу погоды, лучше дождаться середины марта или начала апреля, а затем только сажать семена цветов.

Тщательно подбирают субстрат (почву). Он должен быть рыхлым, с отличными аква-дренажными показателями. Можно приобрести готовую смесь или самостоятельно приготовить ее из смеси торфа и песка (1:1 или 1,5:1).

Разравнивают почву и перемешивают с субстратом.

Независимо от семенного материала, собранного самостоятельно или купленного в магазине, любая посадка цветов семенами идет с подготовкой материала: стратификацией, проращиванием. Очень хорошую лестницу можно получить таким способом у астр, бархатцев, клематиса, виолы, петунии.

Стратификация начинается с замачивания в слабом растворе марганцовокислого калия на 12 часов. Далее на один-два часа можно поместить в раствор стимуляторов роста – Эпин, Циркон. Затем семена перекладывают на бинт, марлю, тонкую тряпочку и помещают в отдел холодильника для овощей на 12 часов. Это повысит устойчивость к заболеваниям, повысит сопротивление негативным климатическим условиям.

Теперь семена нужно накрыть марлей и хранить при комнатной температуре, иногда сбрызгивая материал водой, чтобы был влажным, но не мокрым.

Сажать семена цветов в почву можно тогда, когда они набухнут и появятся первые едва заметные росточки.

Грунт под высадку обильно поливают. Затем делают бороздки или лунки. Теперь можно сеять.

Бабушкина хитрость

Как сажать семена цветов, в которых очень небольшой семенник? Наберите немного чистого снега из морозилки и тонким слоем присыпьте его по грунту. Теперь высевайте цветы. Семена будут хорошо заметны, не будет так, что в одном месте густо, а в другом пусто.

Полив ко всходу ростков производят только пульверизатором. Опрыскивают почву, не заливая ее. Обычный полив – только после проклевки.

Долгожданные весенние побеги

Когда на ростках появится первые парные листья, необходимо сделать пикировку. Пересаженные растения поливают. А через пару недель подкармливают все росточки.

Раньше мы писали, чем и сколько раз подкармливать розы весной, чтобы цвели целое лето.

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