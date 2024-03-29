Які квіти можна садити весною, у квітні

Які квіти треба посадити у квітні, щоб клумба квітла довго та яскраво.

Вибрати найкращі весняні квіти – справа не з простих, оскільки кожен садівник має свої уподобання.

ТСН.ua зібрав універсальні поради, які допоможуть вам перетворити сад на барвистий оазис не за всі гроші світу.

Які квіти можна садити у квітні

У квітні можна висадити на клумбі такі квіти:

чорнобривці;

лобелію;

айстри;

флокси;

однорічні жоржини;

маргаритки;

півонії;

матіоли;

аліссум;

календулу;

левиний зів;

маки;

гордеції;

хризантеми;

іриси.

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У другій половині квітня можна посадити троянди; але в разі падіння температури до значення +5° і нижче троянди слід вкрити плівкою.

Щоб клумба квітла довго та яскраво

Ми зібрали ТОП-4 квітів, які можна посадити у квітні і вони радуватимуть вас до осені.

Лілії

У багатьох країнах світу лілія була і залишається незмінним атрибутом садівничої культури і широко використовується в озелененні. Видові лілії рекомендуються для так званих "диких садочків", які імітують куточки дикої природи.

Тривалий час у квітникарстві панували лілія довгоквіткова і тайванська з білими квітками, а також різноманітніші за забарвленням форми лілій прекрасної і золотистої. З початком активної роботи з гібридизації в першій половині XX століття лілії поступово витісняються сортами, що виникли на їх основі.

Цибулини лілії, які легко вирощувати, можна висаджувати до травня.

Одними з найкращих видів лілій для вирощування в садах є карликові лілії, азіатські лілії та лілії трубчасті.

Лілія цінується за витончену красу та широко використовувався в декоративному мистецтві

Бегонії

Найкраще вирощувати бегонії в горщиках і підвісних кошиках. Ці рослини є одними з найпопулярніших літніх квітів в українських садах. Їх легко садити та вирощувати, і ці яскраві красуні виглядатимуть сенсаційно будь-де в саду. Особливо в контейнерах і підвісних кошиках, хоча вони також матимуть гарний вигляд і на клумбі. Як і всі контейнерні рослини, вони потребують регулярного поливу протягом літа. Коли квіти зів'януть, викопайте бульби та зберігайте їх на зиму в сухому, захищеному від морозу місці, щоб висадити їх знову наступної весни.

Бегонії використовують як у відкритому, так і закритому ґрунтах, в зимових садах, на балконах і лоджіях, на верандах та в двориках.

Одні з найкращих видів бегоній для вирощування в садах — це каскадні бегонії та бегонії з оборками.

Бегонії – одні з найпопулярніших літніх квітів в українських садах

Гладіолуси

Гладіолуси мають високі стебла, наповнені великими, яскравими гофрованими квітами, вони мають приголомшливий вигляд і на клумбі, і як квітучий бордюр. Водночас гладіолус досить невибагливий і догляд за цими квітами не потребує багато часу і сил.

Саджати гладіолуси можна від середини квітня по кінець травня.

Одними з найкращих видів гладіолусів для вирощування у садах є карликові гладіолуси та крупноквітучі гладіолуси.

Назва квітки походить від лат. gladius ("меч", "гладіус") і пов'язана з тим, що листя гладіолуса нагадують леза

Троянди

Троянди є одними з найпопулярніших рослин у країні, і їх регулярно визнають улюбленою квіткою України. Посадка троянд навесні проводиться у теплий період (середина квітня – кінець травня). Ніжні, ще слабкі відростки погано приживаються у холодній землі і вкрай негативно переносять стреси, спричинені змінами погоди.

Не всі садівники наважуються вирощувати троянди, оскільки бояться, що вони занадто примхливі та вимагають особливого догляду. Насправді більшість сучасних сортів троянд є досить невибагливими: потрібно тільки правильнїх висадити.

Троянду, безперечно, можна назвати царицею рослин. Адже пишність і елегантність розарію, наповненого неповторними пахощами різноманітних сортів і забарвлень троянд, неможливо сплутати ні з чим.

Посадка троянд навесні проводиться у теплий період: середина квітня – кінець травня

Коли і яке насіння висівати у відкритий грунт

Терміни висівання насіння квітів різні, вони залежать від морозостійкості посівного матеріалу, типу грунту. Є ранні сорти, які можна висівати від 10-15 квітня, якщо не передають заморозків, а земля відтанула.

Посів у відкритий грунт для однорічників починається від кінця квітня, для багаторічників – від початку травня.

До холодостійких однорічників належать: мак, календула (нігтик), волошка, фацелія, астра, шавлія, берізка.

Багаторічники: водозбір, астранція, дзвіночки, ромен.

Правильний посів насіння у відкритий грунт

Зазвичай посадка квітів у відкритий грунт починається від середини квітня, крайній термін – перші числа травня.

Для висадки в парнику або теплиці орієнтуються з термінами за прогнозом погоди, краще дочекатися середини березня або початку квітня, а потім тільки садити насіння квітів.

Ретельно підбирають субстрат (грунт). Він повинен бути пухким, з відмінними аква-дренажними показниками. Можна придбати готову суміш або самостійно її приготувати з суміші торфу і піску (1:1 або 1,5:1).

Розрівнюють грунт і перемішують з субстратом.

Незалежно від насіннєвого матеріалу, зібраного самостійно або купленого в магазині, будь-яка посадка квітів насінням йде з підготовкою матеріалу: стратифікацією, пророщуванням. Дуже хороші сходи можна отримати таким способом у айстр, чорнобривців, клематиса, віоли, петунії.

Стратифікація починається у замочування в слабкому розчині марганцевокислого калію на 12 годин. Далі на одну-дві години можна помістити в розчин стимуляторів росту - Епін, Циркон. Потім насіння перекладають на бинт, марлю, тонку ганчірку і поміщають у відділ холодильника для овочів на 12 годин. Це підвищить стійкість до захворювань, підвищить опір негативним кліматичним умовам.

Тепер насіння треба накрити марлею і зберігати при кімнатній температурі, іноді збрискуючи матеріал водою, щоб був вологий, але не мокрий.

Садити насіння квітів в грунт можна тоді, коли воно набухне і з'являться перші ледве помітні росточки.

Грунт під висадку рясно поливають. Потім роблять борозенки або лунки. Тепер можна сіяти.

Бабусина хитрість

Як садити насіння квітів, у яких дуже невеликий семенник? Наберіть трохи чистого снігу з морозилки і тонким шаром присипте його по грунту. Тепер висівайте квіти. Насіння буде добре помітне, не буде так, що в одному місці густо, а в іншому порожньо.

Полив до сходів паростків роблять тільки пульверизатором. Обприскують грунт, не заливаючи його. Звичайний полив – тільки після прокльовування.

Довгоочікувані весняні паростки

Коли на паростках з'явиться перше парне листя, необхідно зробити пікіровку. Пересаджені рослини поливають. А за пару тижнів підгодовують всі паростки.

Раніше ми писали, чим та скільки разів підживлювати троянди навесні, щоб цвіли ціле літо.

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