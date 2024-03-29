Які квіти можна садити весною, у квітні

Які квіти треба посадити у квітні, щоб клумба квітла довго та яскраво.
Вибрати найкращі весняні квіти – справа не з простих, оскільки кожен садівник має свої уподобання.
ТСН.ua зібрав універсальні поради, які допоможуть вам перетворити сад на барвистий оазис не за всі гроші світу.
Які квіти можна садити у квітні
У квітні можна висадити на клумбі такі квіти:
- чорнобривці;
- лобелію;
- айстри;
- флокси;
- однорічні жоржини;
- маргаритки;
- півонії;
- матіоли;
- аліссум;
- календулу;
- левиний зів;
- маки;
- гордеції;
- хризантеми;
- іриси.
У другій половині квітня можна посадити троянди; але в разі падіння температури до значення +5° і нижче троянди слід вкрити плівкою.
Щоб клумба квітла довго та яскраво
Ми зібрали ТОП-4 квітів, які можна посадити у квітні і вони радуватимуть вас до осені.
Лілії
У багатьох країнах світу лілія була і залишається незмінним атрибутом садівничої культури і широко використовується в озелененні. Видові лілії рекомендуються для так званих "диких садочків", які імітують куточки дикої природи.
Тривалий час у квітникарстві панували лілія довгоквіткова і тайванська з білими квітками, а також різноманітніші за забарвленням форми лілій прекрасної і золотистої. З початком активної роботи з гібридизації в першій половині XX століття лілії поступово витісняються сортами, що виникли на їх основі.
Цибулини лілії, які легко вирощувати, можна висаджувати до травня.
Одними з найкращих видів лілій для вирощування в садах є карликові лілії, азіатські лілії та лілії трубчасті.
Бегонії
Найкраще вирощувати бегонії в горщиках і підвісних кошиках. Ці рослини є одними з найпопулярніших літніх квітів в українських садах. Їх легко садити та вирощувати, і ці яскраві красуні виглядатимуть сенсаційно будь-де в саду. Особливо в контейнерах і підвісних кошиках, хоча вони також матимуть гарний вигляд і на клумбі. Як і всі контейнерні рослини, вони потребують регулярного поливу протягом літа. Коли квіти зів'януть, викопайте бульби та зберігайте їх на зиму в сухому, захищеному від морозу місці, щоб висадити їх знову наступної весни.
Бегонії використовують як у відкритому, так і закритому ґрунтах, в зимових садах, на балконах і лоджіях, на верандах та в двориках.
Одні з найкращих видів бегоній для вирощування в садах — це каскадні бегонії та бегонії з оборками.
Гладіолуси
Гладіолуси мають високі стебла, наповнені великими, яскравими гофрованими квітами, вони мають приголомшливий вигляд і на клумбі, і як квітучий бордюр. Водночас гладіолус досить невибагливий і догляд за цими квітами не потребує багато часу і сил.
Саджати гладіолуси можна від середини квітня по кінець травня.
Одними з найкращих видів гладіолусів для вирощування у садах є карликові гладіолуси та крупноквітучі гладіолуси.
Троянди
Троянди є одними з найпопулярніших рослин у країні, і їх регулярно визнають улюбленою квіткою України. Посадка троянд навесні проводиться у теплий період (середина квітня – кінець травня). Ніжні, ще слабкі відростки погано приживаються у холодній землі і вкрай негативно переносять стреси, спричинені змінами погоди.
Не всі садівники наважуються вирощувати троянди, оскільки бояться, що вони занадто примхливі та вимагають особливого догляду. Насправді більшість сучасних сортів троянд є досить невибагливими: потрібно тільки правильнїх висадити.
Троянду, безперечно, можна назвати царицею рослин. Адже пишність і елегантність розарію, наповненого неповторними пахощами різноманітних сортів і забарвлень троянд, неможливо сплутати ні з чим.
Коли і яке насіння висівати у відкритий грунт
Терміни висівання насіння квітів різні, вони залежать від морозостійкості посівного матеріалу, типу грунту. Є ранні сорти, які можна висівати від 10-15 квітня, якщо не передають заморозків, а земля відтанула.
Посів у відкритий грунт для однорічників починається від кінця квітня, для багаторічників – від початку травня.
До холодостійких однорічників належать: мак, календула (нігтик), волошка, фацелія, астра, шавлія, берізка.
Багаторічники: водозбір, астранція, дзвіночки, ромен.
Правильний посів насіння у відкритий грунт
Зазвичай посадка квітів у відкритий грунт починається від середини квітня, крайній термін – перші числа травня.
Для висадки в парнику або теплиці орієнтуються з термінами за прогнозом погоди, краще дочекатися середини березня або початку квітня, а потім тільки садити насіння квітів.
Ретельно підбирають субстрат (грунт). Він повинен бути пухким, з відмінними аква-дренажними показниками. Можна придбати готову суміш або самостійно її приготувати з суміші торфу і піску (1:1 або 1,5:1).
Розрівнюють грунт і перемішують з субстратом.
Незалежно від насіннєвого матеріалу, зібраного самостійно або купленого в магазині, будь-яка посадка квітів насінням йде з підготовкою матеріалу: стратифікацією, пророщуванням. Дуже хороші сходи можна отримати таким способом у айстр, чорнобривців, клематиса, віоли, петунії.
Стратифікація починається у замочування в слабкому розчині марганцевокислого калію на 12 годин. Далі на одну-дві години можна помістити в розчин стимуляторів росту - Епін, Циркон. Потім насіння перекладають на бинт, марлю, тонку ганчірку і поміщають у відділ холодильника для овочів на 12 годин. Це підвищить стійкість до захворювань, підвищить опір негативним кліматичним умовам.
Тепер насіння треба накрити марлею і зберігати при кімнатній температурі, іноді збрискуючи матеріал водою, щоб був вологий, але не мокрий.
Садити насіння квітів в грунт можна тоді, коли воно набухне і з'являться перші ледве помітні росточки.
Грунт під висадку рясно поливають. Потім роблять борозенки або лунки. Тепер можна сіяти.
Бабусина хитрість
Як садити насіння квітів, у яких дуже невеликий семенник? Наберіть трохи чистого снігу з морозилки і тонким шаром присипте його по грунту. Тепер висівайте квіти. Насіння буде добре помітне, не буде так, що в одному місці густо, а в іншому порожньо.
Полив до сходів паростків роблять тільки пульверизатором. Обприскують грунт, не заливаючи його. Звичайний полив – тільки після прокльовування.
Коли на паростках з'явиться перше парне листя, необхідно зробити пікіровку. Пересаджені рослини поливають. А за пару тижнів підгодовують всі паростки.
Раніше ми писали, чим та скільки разів підживлювати троянди навесні, щоб цвіли ціле літо.
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