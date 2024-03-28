Как вырастить розу из букета: действенные способы черенкования

Покупка букета роз может мгновенно украсить ваш дом, но знаете ли вы, что из этих цветов можно вырастить совершенно новые?

Розы являются наиболее предпочтительными растениями на приусадебном участке, их часто выращивают в домашних условиях. При этом многие цветоводы задумываются о том, как размножить культуру, чтобы иметь в саду достаточное количество декоративных цветов. Существует множество способов размножения, при этом наиболее доступным и простым является черенкование.

Об этом пишет Agromarket.

Следуя несложным рекомендациям и зная, как укоренить розы, каждый цветовод сможет освоить технологию и заняться разведением других растений.

Как выполняется укоренение роз из букета и куста

Существует несколько способов укоренения черенков. При этом можно использовать не только растения, имеющиеся на приусадебном участке, но и взять черенок из подарочного букета.

Чтобы выполнить успешное размножение, необходимо знать особенности культуры:

• Для черенки подходят сорта с красными бутонами и оттенками этого цвета. Сорта с сиреневыми лепестками, биколор и другие необычные окраски созданы путем клонирования и получить новое растение с исходной окраской в домашних условиях не получится.

• Если черенок нарезается с куста, он должен быть крепким и без боковых отростков и соцветий.

• Чтобы вырастить розы из букета, выбирают цветы отечественного, а не зарубежного производителя. Импортированные цветы проходят обработку препаратами-консервантами для сохранения внешнего вида, и такие черенки достаточно сложно формируют корневую систему.

Для проращивания подходит стебель из средней части. На нем должно находиться более трех почек. Нарезку посадочного материала выполняют так, чтобы верхняя часть оставалась ровной, а нижний срез был под углом 45 градусов. При этом используют чистый и острый нож. В нижней части стебля удаляют листья.

Краткий обзор способов укоренения

Существует несколько способов, как укоренить розу из букета и из куста, рассмотрим наиболее популярные методы.

Наиболее часто цветоводов интересует вопрос, как вырастить розу из букета, это несложно сделать если цветы:

• свежие, имеют крепкие стебли без признаков повреждений с коричнево-зеленой поверхностью;

• не обработанные химией;

• имеют жизнеспособные почки.

Для укоренения отрезают стебель длиной 15-20 см из средней части, на котором расположены 3-4 крупные почки. Процедуру лучше выполнять под водой, после чего из нижней части удаляют листья и сразу ставят отросток в емкость с качественной водой без хлора. Оптимально оставлять на стебле не более 2-3 листочков, в противном случае они будут забирать у растения питательные вещества.

Если планируется размножить растущую в саду розу, нарезку черенков выполняют летом после окончания цветения.

Посадочный материал в течение суток выдерживают в емкости с водой, а для того чтобы ускорить прорастание в воду добавляют стимулятор роста, который представлен и широкому ассортименту в садоводческих магазинах.

После того, как черенки в течение суток выдержали в воде, существует несколько способов посадить розу из букета в землю, при этом не всегда используют горшок с грунтом. Также веточки можно прорастить несколькими способами.

В картофеле

Для этого подойдет клубень среднего размера. В связи с тем, что нашей целью является проращивание цветка, а не клубня, на нем острым ножом вырезают почки. Затем стебли вставляют в клубень, а сам картофель помещают в глубокую емкость и засыпают до половины обычной землей или субстратом для выращивания рассады. Если таким способом укореняются несколько черенков, то клубни располагают рядом в одном контейнере.

Благодаря картофелю, черенок защищен от бактерий и одновременно получает необходимые для роста питательные вещества и влагу. Для того, чтобы ускорить прорастание, веточку розы вместе с картофелем накрывают крышкой, для поддержания оптимальной температуры и влажности. При проращивании постоянно поддерживают влажность почвы.

В воде

Черенки выдерживают в воде, ежедневно меняя ее на свежую. При этом используют воду из колодца или источника, важно, чтобы она не содержала хлора. Проращивание выполняют в светлом, но прохладном помещении. Если все сделано правильно, через две недели появятся корни.

В полиэтилене

Подготовленные черенки укладывают в пакет, заполненный качественной влажной почвой, смешанной с мхом-сфагнумом. Его можно приобрести в специализированных магазинах. Пакет с черенками плотно завязывают и помещают в холодное и черное помещение. Образующийся внутри пакета конденсат будет поддерживать необходимую влажность. Как утверждают специалисты, через 30-45 дней черенки уже будут иметь корневую систему.

В открытом грунте

Прорастить черенки можно в открытом грунте и в домашних условиях. При посадке в саду выбирают солнечный участок, защищенный от ветра с плодородной почвой. Черенки углубляют на 5 см, на расстоянии друг от друга на 15-20 см. Грунт хорошо увлажняют и накрывают растения пластиковой бутылкой или стеклянной банкой.

В горшке

При проращивании черенков в домашних условиях готовят горшок с дренажными отверстиями и универсальный грунт для рассады. После того, как черенок в течение суток выдержали в воде со стимулятором роста, его углубляют в грунт на глубину до 3 см. Далее с помощью пластиковой бутылки создают подобие теплицы и оставляют в светлом месте при температуре не более +25 градусов.

Как только из почки появится новый росток, это свидетельствует о начале формирования корневой системы. При этом не следует торопиться и пересаживать растение в открытый грунт. Если укоренение выполняется в конце лета – лучшее время для посадки на постоянное место – предстоящая весна, после того как минует угроза заморозков и почва прогреется до +12 градусов.

Зная, как посадить розу из букета и как размножить розы черенкованием, вы всегда будете иметь в саду красивые растения, сможете эффектно оформить территорию. А, признаком того, что черенок начал развиваться, есть зеленый цвет почек. Если они станут коричневыми или черными, то можно не тратить время на дальнейший уход, а уделять внимание другим росткам.

Раньше мы писали, чем и сколько раз подкармливать розы весной, чтобы цвели целое лето.

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