У Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Росіяни обстрілюють місто.
Сьогодні, 30 березня, у Херсоні під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.
Про це ТСН.ua повідомили містяни.
Більше подробиць про обстріл наразі немає.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні райони міста. Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі!" - попередив очільник МВА Роман Мрочко.
Раніше повідомлялося, що більшу частину України охопила повітряна тривога - загроза балістики. Пройдіть до укриття - не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, росіяни з різних видів озброєння били по житлових кварталах 12 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула.
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