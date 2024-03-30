У Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Сьогодні, 30 березня, у Херсоні під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Про це ТСН.ua повідомили містяни.

Більше подробиць про обстріл наразі немає.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні райони міста. Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі!" - попередив очільник МВА Роман Мрочко.

Раніше повідомлялося, що більшу частину України охопила повітряна тривога - загроза балістики. Пройдіть до укриття - не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, росіяни з різних видів озброєння били по житлових кварталах 12 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула.

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