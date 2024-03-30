РФ давно не запускала "Калібри" під час масованих атак: експерт назвав причину

Аналіз останніх масованих обстрілів України показав, що Росія не застосовує крилатих ракет "Калібр", виробництво яких не припинялося. Це може свідчити про те, що окупанти накопичують цей вид озброєння

Про це в ефірі FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За словами експерта, насторожує той факт, що ворожа армія масово не застосовуємо крилатих ракет "Калібр", які продовжує виробляти.

"Найбільше насторожує те, що на тлі чотирьох березневих ударів, масованого та трьох з обмеженим боєкомплектом, не було застосовано крилатих ракет морського базування "Калібр". Ми вже дуже давно не чули про масоване застосування цієї компоненти. Хоча у 2022 році та на початку 2023 року вони так само, як Х-101/555, були однією з основних крилатих звукових компонентів для завдання ударів", - наголошує аналітик.

Коваленко пояснює, якщо РФ орієнтуватиметься на застосування ракет Х-101/555, то оперативні паузи для підготовки до нового удару зростатимуть.

"Є різні варіанти, чому так відбувається. Але те, що накопичення "Калібрів" відбувається і виробництво не зупинялося - це факт. Або вони орієнтуватимуться на Х-101/555, і паузи між цими ударами зростатимуть. Або вони перейдуть на практику застосування "Калібрів", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, тим часом 25 березня РФ застосувала ракети "Циркон" для атаки по Києву. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш каже, що застосування гіперзвукових ракет може свідчити про те, що Росія, ймовірно, відчуває дефіцит інших типів ракет - інакше їх би не запускали.

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