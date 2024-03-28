Дві-три хвилі по 70 ракет за добу: експерт оцінив здатність РФ до обстрілів

Російська окупаційна армія не відчуває особливого дефіциту ракет для атак по Україні. Загарбники потенційно здатні запустити дві-три хвилі по 70 ракет за добу.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів політичний аналітик, експерт із ракетного озброєння Олександр Кочетков.

Фахівець наголошує, що санкції "працюють не так, як хотілося". РФ вдалося налагодили виробництво приблизно 120-150 ракет різних видів на місяць.

"Трохи менше вони використовують, тому мають невеликий запас. Отже, зараз це, швидше, випробування "Цирконів" у реальних умовах, а не свідчення того, що їм немає чим стріляти. Дві-три хвилі по 70 ракет за добу вони потенційно здатні запустити. Їх обмежує не так кількість наявних ракет, як кількість пускових установок, літаків, які для цього можна використати. Системи "зношуються" від запуску ракет, і у ворога з цим проблеми", - каже Кочетков.

За його словами, балістична ракета "Циркон", якою РФ вдарила по Києву 25 березня, входить до тієї ж технічної родини, що й "Іскандер", "Кинджал" та "Калібр".

"Тобто має схожі розміри, елементи конструкції, запускається з тих же установок, за винятком "Кинджалу". "Циркон" - це той же "Кинджал", тільки запускається не з літака, а з корабля або підводного човна. Також "Циркон" може запускатися з тих же установок, що й "Іскандер" або "Калібр", тобто з землі. З інших суттєвих відмінностей у них з "Калібром" хіба що двигун", - наголосив експерт.

Кочетков наголосив, що ця ракета не має тих шалених швидкостей, як заявлялося, тому українська ППО здатна її збивати. Одна ракета "Циркон" може коштувати до 10 млн доларів, бо вона дійсно використовує сучасні технології.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш вважає, що застосування гіперзвукових ракет "Циркон" для ударів по Україні може свідчити про те, що Росія, ймовірно, відчуває дефіцит інших типів ракет — інакше їх би не запускали.

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