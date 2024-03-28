Две-три волны по 70 ракет в сутки: эксперт оценил способность РФ к обстрелам

Российская оккупационная армия не испытывает особого дефицита ракет для атак по Украине. Захватчики потенциально способны запустить две-три волны по 70 ракет в сутки.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал политический аналитик, эксперт по ракетному вооружению Александр Кочетков.

Специалист отмечает, что санкции "работают не так, как хотелось". РФ удалось наладить производство примерно 120-150 ракет разных видов в месяц.

"Немного меньше они используют, поэтому имеют небольшой запас. Итак, сейчас это, скорее, испытание "Цирконов" в реальных условиях, а не свидетельство того, что им нечем стрелять. Две-три волны по 70 ракет в сутки они потенциально способны запустить "Их ограничивает не столько количество имеющихся ракет, сколько количество пусковых установок, самолетов, которые для этого можно использовать. Системы "изнашиваются" от запуска ракет, и у врага с этим проблемы", — говорит Кочетков.

По его словам, баллистическая ракета "Циркон", которой РФ ударила по Киеву 25 марта, входит в ту же техническую семью, что и "Искандер", "Кинжал" и "Калибр".

"То есть имеет схожие размеры, элементы конструкции, запускаемые из тех же установок, за исключением "Кинжала". "Циркон" — это тот же "Кинжал", только запускается не с самолета, а с корабля или подводной лодки. Также "Циркон" может запускаться из тех же установок, что и "Искандер" или "Калибр", то есть с земли. Из других существенных отличий у них с "Калибром" разве что двигатель", — подчеркнул эксперт.

Кочетков подчеркнул, что у этой ракеты нет тех безумных скоростей, как заявлялось, поэтому украинское ПВО способно ее сбивать. Одна ракета "Циркон" может стоить до 10 млн долларов, потому что она действительно использует современные технологии.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш считает, что применение гиперзвуковых ракет "Циркон" для ударов по Украине может свидетельствовать о том, что Россия, вероятно, испытывает дефицит других типов ракет — иначе их бы не запускали.

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