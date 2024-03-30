Уряд підтримав постанову про укладання шлюбу в "Дії" – Федоров

У застосунку "Дія" запрацює послуга з одруження онлайн – через відеозвʼязок. Уряд підтримав відповідну постанову.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових і пар, які через війну перебувають на відстані. Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчуватимуть "Дія.Підписом", - розповів міністр.

Він додав, що це буде прорив у сфері державних послуг, адже такого немає ніде у світі.

"Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, "Дією" можна буде користуватися як цифровим гаманцем у ЄС.

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