"Дією" можна буде користуватися як цифровим гаманцем у ЄС

Федоров повідомив, що Україна активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС.

Українці зможуть використовувати "Дію" у країнах Євросоюзу як цифровий гаманець. За його допомогою можна буде відкрити банківський рахунок, користуватися електронним підписом та одержувати електронні медичні рецепти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров повідомив, що в ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Тепер держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні протягом двох років представити свої національні гаманці ЄС. Тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

"Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію "Дії", – йдеться в повідомленні міністра.

Яка функція цифрового гаманця

Очільник Мінцифри вказав, що український цифровий гаманець – це "Дія". Після запуску пілотного проєкту в ЄС українці зможуть використовувати там цей застосунок, а європейці – свої цифрові гаманці в Україні.

"Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти", – пояснив Федоров.

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Він також повідомив, що Єврокомісія до кінця першого кварталу 2024 року повинна опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців цифрової ідентифікації. "Дія" реалізувала більшість функцій цих гаманців задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання – досягти визнання в ЄС, зазначив міністр.

До слова, раніше Федоров анонсував, що в застосунку "Дія" з’явиться так звана помічниця Надія на основі штучного інтелекту.

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