"Дией" можно будет пользоваться как цифровым кошельком в ЕС

Федоров сообщил, что Украина активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС.

Украинцы смогут использовать "Дию" в странах Евросоюза как цифровой кошелек. С его помощью можно будет открыть банковский счет, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров сообщил, что в ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Теперь государства-участники консорциума POTENTIAL должны в течение двух лет представить свои национальные кошельки ЕС. Тестирование прототипов должно завершиться до апреля 2025 года.

"Украина – единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры принимает участие в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие "Дии", – говорится в сообщении министра.

Какая функция цифрового кошелька

Глава Минцифры указал, что украинский цифровой кошелек – это "Дия". После запуска пилотного проекта в ЕС украинцы смогут использовать там это приложение, а европейцы – свои цифровые кошельки в Украине.

"С цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты", – пояснил Федоров.

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Он также сообщил, что Еврокомиссия до конца первого квартала 2024 года должна опубликовать унифицированные требования для кошельков цифровой идентификации. "Дия" реализовала большинство функций этих кошельков задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача – добиться признания в ЕС, отметил министр.

К слову, ранее Федоров анонсировал, что в приложении "Дия" появится так называемая помощница Надия на основе искусственного интеллекта.

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