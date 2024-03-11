Супруги вместе похудели на 105 кг и выглядят неузнаваемо: фото до и после

Пара из Великобритании теперь выглядит иначе после того, как потеряла 105 кг на двоих.

Об этом пишет nypost.com.

38-летний Гленн и 35-летняя Софи боялись умереть молодыми и оставить своих детей сиротами. Они вместе весили 286 кг, причем Гленн подсчитал, что потреблял около 3500 калорий в день, когда ел сверхбольшие пиццы и пил по 10-15 банок пепси.

Тревожный звонок раздался, когда Софи поняла, что не сможет продолжать лечение сустава Шарко, который вызывал отек, воспаление и покраснение левой лодыжки, если не сбросит лишние килограммы.

Гленн и Софи / Фото: SWNS

"Я был намного тяжелее, чем моя жена, но у нее тоже есть инвалидность, поэтому она не могла продолжать делать операции, набирая вес", — объяснил SWNS Гленн. "Мы решили, что ей нужно сбросить лишний вес. Требовалось что-то кардинально менять, поэтому мы начали искать возможности шунтирования желудка в Литве".

Супруги отправились 17 августа в Вильнюс по "пакетному предложению" стоимостью 9 000 долларов, в котором были операция желудочного шунтирования, перелет, гостиница, реабилитация, "куратор" и даже такси.

Гленн и Софи / Фото: SWNS

Всего за полгода Гленн похудел со 162 кг до 95, а Софи – со 124 кило до 87.

"Мы просто прекрасно чувствуем себя. Мы можем делать гораздо больше как пара, чувствуя уверенность в себе, чтобы ходить в магазин одежды и примерить новые модные вещи", — радуется Софи. "С точки зрения здоровья это было здорово – у нас появилось столько энергии".

Софи говорит, что они очень беспокоились перед поездкой за границу. За несколько месяцев до операции супруги проконсультировались с хирургами в Великобритании, чтобы убедиться, что они принимают правильное решение. Они также встретились со своим литовским куратором и хирургом в Zoom – он порекомендовал пакетное предложение.

"Мы использовали наши сбережения и одолжили немного денег у семьи, которые сейчас вернули", — сказал Гленн.

За три недели до операции им сказали сократить ежедневное потребление калорий до 500 и потреблять преимущественно белок. Они ели стейки, куриные грудки и отбивные из баранины, из-за чего чувствовали себя вялыми и "голодными".

Гленн и Софи / Фото: SWNS

Их план восстановления длился 10 недель, но они вернулись к работе всего пять дней спустя.

"Диета была очень, очень однообразной – после того, как до операции мы питались только мясом, первые две недели мы могли выпивать только полстакана воды в день", — сетует Гленн. "После двух недель мы ели много пюре, йогуртов, протеинового порошка и костного бульона, – добавил он. "Нам нравилось смешивать те банки сосисок и спагетти".

Гленн сказал, что паре не разрешали есть твердую пищу до шестинедельного срока. Они теряли около 3-4 кг в неделю и получали "намного больше энергии".

Гленн и Софи / Фото: SWNS

Они говорят, что тренируются отдельно и имеют разных персональных тренеров, пока что избегая хирургического вмешательства для удаления излишней кожи.

"Мы хотели инвестировать в себя индивидуально, но эмоционально мы делаем это вместе", – говорит Гленн. "С тех пор, как мы сделали операцию, мы повесили на стену график нашей совместной жизни. Мы продали всю нашу одежду и вместе ходим в магазины за новыми нарядами".

Напомним, мужчина голодал 382 дня и установил рекорд после невероятного похудения. Он весил более 200 килограмм и сбросил 134 кило.

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