В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы

Сегодня, 30 марта, в Херсоне во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщили горожане.

Больше подробностей об обстреле пока нет.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреливает прибрежные районы города. Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве!" – предупредил глава МВА Роман Мрочко.

Ранее сообщалось, что большую часть Украины охватила воздушная тревога – угроза баллистики. Пройдите в укрытие – не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, россияне из разных видов вооружения били по жилым кварталам 12 населенных пунктов Херсонской области. Один человек погиб.

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