В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы

Россияне обстреливают город.
Сегодня, 30 марта, в Херсоне во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщили горожане.
Больше подробностей об обстреле пока нет.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреливает прибрежные районы города. Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве!" – предупредил глава МВА Роман Мрочко.
Ранее сообщалось, что большую часть Украины охватила воздушная тревога – угроза баллистики. Пройдите в укрытие – не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, россияне из разных видов вооружения били по жилым кварталам 12 населенных пунктов Херсонской области. Один человек погиб.
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