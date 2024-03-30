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Більшу частину України охопила повітряна тривога

Більшу частину України охопила повітряна тривога

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 30 березня, у низці областей України оголошена повномасштабна повітряна тривога.

За даними моніторингових каналів, загроза балістики у Києві та інших областях, де оголошено тривогу.

Раніше заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Пройдіть до укриття і залишайтеся там до відбою повітряної тривоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети і “Шахеди” розлетілись Україною! На Львівщині є влучання! У Києві ліквідовують наслідки!

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