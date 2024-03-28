В Україні оголошена повномасштабна тривога

Сьогодні, 28 березня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили у Повітряних силах.

Раніше заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Пройдіть до укриття і залишайтеся там до відбою повітряної тривоги.

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