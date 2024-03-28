В Україні оголошена повномасштабна тривога

Пройдіть до укриття.
Сьогодні, 28 березня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили у Повітряних силах.
Раніше заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Пройдіть до укриття і залишайтеся там до відбою повітряної тривоги.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети і “Шахеди” розлетілись Україною! На Львівщині є влучання! У Києві ліквідовують наслідки!
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