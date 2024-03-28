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В Украине объявлена полномасштабная тревога

В Украине объявлена полномасштабная тревога

Люди в метро во время воздушной тревоги / Фото: Associated Press

Пройдите в укрытие.

Сегодня, 28 марта, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", — сообщили в Воздушных силах.

Ранее заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Пройдите в укрытие и оставайтесь там до отбоя воздушной тревоги.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты и "Шахеды" разлетелись по Украине! На Львовщине есть попадания! В Киеве ликвидируют последствия!

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