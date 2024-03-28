Врачи назвали 5 болезней, от которых спасет обычный кофе

Кофейные зерна содержат антиоксиданты, защищающие наш организм от многих заболеваний, в частности от рака.
Ни одно утро не обходится без ароматного кофе с бархатной пенкой, которая не только бодрит, но и поднимает настроение на целый день. Это самый популярный напиток в мире, который имеет множество сортов и рецептов приготовления. Впрочем, кофе еще и очень полезен, врачи называют целых пять болезней, от которых способен спасти этот напиток. Все за счет содержания важных для здоровья макроэлементов, белка, клетчатки и кофейного масла. Рассказываем, какая польза кофе и сколько его можно пить в день.
Почему нужно пить кофе: какая польза напитка
Медики и ученые на основе исследований влияния кофе на здоровье человека доказали, что черный кофе укрепляет память, улучшает зрение, улучшает настроение и повышает общий жизненный тонус нашего организма. Впрочем, есть более существенное влияние напитка на наше здоровье, кофе способен предупредить пять заболеваний.
- Кофе защищает от рака молочной и предстательной железы. Кофейные зерна содержат большую часть антиоксидантов, а за счет обжаривания зерна количество антиоксидантных соединений только увеличивается. Антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, которые образуют раковые клетки, вызывающие проблемы с мозгом и памятью, провоцируют преждевременное старение и разрушают ДНК. Потому кофе защищает организм человека от многих заболеваний.
- Кофе нивелирует риски возникновения болезни Паркинсона и Альцгеймера. Содержание кофеина в кофе обеспечивает его целебное свойство. В частности, напиток активирует работу нервной системы, улучшает память, предотвращает разрушение клеток головного мозга. Исследования показали, что у людей, которые выпивают по 2 чашки кофе в день, практически нет рисков заболевания болезнью Паркинсона и Альцгеймера.
- Кофе помогает от цирроза печени. Ученые доказали, что те люди, которые выпивают три чашки кофе в день, практически не страдают заболеваниями печени. Особенно те, кто любит алкогольные напитки, должны употреблять этот напиток. Также кофе уменьшает риски развития ожирения печени.
- Кофе снижает риск диабета II типа. За счет содержания антиоксидантов и кофейного масла напиток способен нивелировать риск заболевания диабетом. Ученые доказали, что те люди, которые пьют 1-2 чашки кофе в день, более подвержены этой болезни. А увеличение потребления напитка до трех чашек в сутки снижает развитие диабета ІІ типа.
- Кофе повышает физическую активность и предотвращает импотенцию. Кофеин способен стимулировать нервную систему и повышает уровень адреналина в крови. А этот гормон отвечает за физическую активность, выносливость и поддержание мужской половой системы в активном состоянии. Ученые доказали, что кофе может повышать физическую выносливость всего организма до 25%.
Сколько можно пить кофе в день
Если нет никаких противопоказаний по состоянию здоровья и аллергических реакций на кофе, можно принимать три чашки в день.
Чтобы напиток приносил пользу и предупреждал ряд заболеваний, он должен быть обязательно качественным и приготовленным методом заваривания. Ибо растворимый кофе не имеет таких положительных свойств, как заварной, отмечают врачи.
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