Помощь США Украине: нардеп обратил внимание на два интересных пункта

Законопроект содержит почти 61 миллиард долларов, из которых на прямую финансовую поддержку украинского бюджета, исключая пенсии, выделено 7,8-7,9 миллиарда.

Уже в эту субботу, 20 апреля, Конгресс США рассмотрит вопросы финансовой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Есть нюансы, ведь частично оно может быть предоставлено в кредит и должно исключать пенсии.

Народный депутат, заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал "24 Канал", что на сегодняшний день законопроект уже опубликован. У конгрессменов есть 72 часа для того, чтобы его посмотреть и внести правки, ведь в субботу вечером должно состояться финальное голосование.

Возможно, придется еще ждать

Если конгрессмены вложатся в эти временные рамки, далее законопроект пойдет в Сенат.

“И здесь также вопрос, задержится ли Сенат еще на несколько дней для того, чтобы проголосовать за этот законопроект и направить его в Белый дом для подписания президентом. Возможно, придется ждать, потому что следующая неделя непленарна для Сената», — отметил Чернев.

Законопроект содержит почти 61 миллиард долларов, из которых на прямую финансовую поддержку украинского бюджета, исключая пенсии, выделено 7,8-7,9 миллиарда.

По словам народного депутата, это меньше, чем было в прошлом, но логично, потому что Украина уже полгода как без финансирования.

“До конца сентября эти средства должны быть израсходованы, и только эта сумма предоставляется в виде кредита. Вся остальная сумма — военная помощь, которую мы можем тратить до сентября 2025 года», — отметил Егор Чернев.

Он добавил, что этот кредит — условный, то есть сразу в законопроект закладывается право президента Байдена списать 50% кредита за полгода. Конечно, по согласованию Конгресса.

Два пункта

Егор Чернев подчеркнул, что есть два пункта, которые отличают этот законопроект от того, который был проголосован в Сенате ранее:

первый — указаны конкретные цели помощи, то есть помощь ради победы Украины, которая переворачивает подходы к обеспечению украинской армии;

второй — прямым текстом впервые за время помощи из Соединенных Штатов для Украины указанная номенклатура вооружения — это дальнобойные ракеты ATACMS, которых Украина так долго ждала.

"Когда этот законопроект будет подписан президентом, я надеюсь, что все же эти дальнобойные ракеты ATACMS появятся в Украине и могут существенно изменить ход этой войны ", — подчеркнул нардеп.

Напомним, глава Главного управления Кирилл Буданов направил Соединенным Штатам четкий и решительный сигнал на фоне затягивания Конгрессом военной помощи Украины.

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