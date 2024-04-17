Помощь США для Украины: объявлена дата голосования за законопроект

17 апреля будут опубликованы тексты законопроектов, которые будут финансировать интересы национальной безопасности США и союзников в Украине, Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе.

Законопроект о помощи для Украины будет вынесен на окончательное голосование в Палате представителей США уже 20 апреля.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление спикера Майка Джонсона, которое он сделал своим коллегам.

В сообщении говорится, что Джонсон направил членам Палаты представителей сообщение, в котором он отметил, что в течение 17 апреля будут опубликованы тексты законопроектов, финансирующих интересы национальной безопасности США и союзников в Украине, Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе.

Для "эффективного процесса внесения изменений" будет отведено несколько дней, после чего состоится голосование.

Окончательное принятие этих законопроектов состоится в субботу вечером, 20 апреля.

Напомним, Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс принять помощь до конца этой недели.

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