Допомога США для України: оголошено дату голосування за законопроєкт

Протягом 17 квітня буде опубліковано тексти законопроєктів, які фінансуватимуть інтереси національної безпеки США та союзників в Україні, Ізраїлі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Законопроєкт про допомогу для України винесуть на остаточне голосування в Палаті представників США вже 20 квітня.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на заяву спікера Майка Джонсона, яку він зробив своїм колегам.

У повідомленні йдеться, що Джонсон надіслав членам Палати представників повідомлення, в якому він зауважив, що протягом 17 квітня буде опубліковано тексти законопроєктів, які фінансуватимуть інтереси національної безпеки США та союзників в Україні, Ізраїлі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Для “ефективного процесу внесення змін” буде відведено кілька днів, після чого відбудеться голосування.

Остаточне ухвалення цих законопроєктів відбудеться в суботу ввечері, 20 квітня.

Нагадаємо, Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав Конгрес ухвалити допомогу до кінця цього тижня.

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