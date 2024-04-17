Допомога США для України: оголошено дату голосування за законопроєкт

Протягом 17 квітня буде опубліковано тексти законопроєктів, які фінансуватимуть інтереси національної безпеки США та союзників в Україні, Ізраїлі та Індо-Тихоокеанському регіоні.
Законопроєкт про допомогу для України винесуть на остаточне голосування в Палаті представників США вже 20 квітня.
Про це повідомляє CNN, з посиланням на заяву спікера Майка Джонсона, яку він зробив своїм колегам.
У повідомленні йдеться, що Джонсон надіслав членам Палати представників повідомлення, в якому він зауважив, що протягом 17 квітня буде опубліковано тексти законопроєктів, які фінансуватимуть інтереси національної безпеки США та союзників в Україні, Ізраїлі та Індо-Тихоокеанському регіоні.
Для “ефективного процесу внесення змін” буде відведено кілька днів, після чого відбудеться голосування.
Остаточне ухвалення цих законопроєктів відбудеться в суботу ввечері, 20 квітня.
Нагадаємо, Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав Конгрес ухвалити допомогу до кінця цього тижня.
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