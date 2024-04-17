Нова кіберзагроза для військових: Держспецзв'язку попередила про плани ворожих хакерів

Кіберзлочинці полюють на особисті дані військовослужбовців та їх листування у месенджері Signal.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила, що російські хакери з угруповання UAC-0184 намагаються викрасти з комп'ютерів військовослужбовців їх особисті дані та інформацію з месенджерів.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм", – йдеться у повідомленні.

За інформацією CERT-UA методи кіберзлочинців включають:

cупровідні повідомлення-приманки: наприклад, про відкриття виконавчого провадження/кримінальної справи; відео бойових дій; запит на знайомство тощо;

файли (архіви) з проханням допомогти у їх відкритті/обробці.

Хакерські програми, які потрапляють до комп'ютерів, вивантажують з пам'яті контактні дані та вміст повідомлень у месенджері Signal, який є доволі поширеним каналом зв'язку серед військових.

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