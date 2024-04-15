Таропрогноз на 15-21 апреля 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро сейчас привычное явление в нашей жизни. Но еще несколько десятилетий назад они воспринимались как инструмент дьявола. Интересно, что величайшая ирония состоит в том, что на картах Таро рядом с языческими символами есть немало и христианских изображений. В общем, изучать, что же нарисовано на картах Таро и какое содержание за этим скрывается, — можно годами.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в предстоящей неделе с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Эта карта намекает на избавление от иллюзий, понимание дальнейшего пути, логическое объяснение событий, понимание того, что хорошо, а что нет, столкновение с реальностью, анализ мотиваций, остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в толпе, возможно, речь идет и о нужде в справедливости. Но следует понимать, что сразу это невозможно. Эта карта также символизирует логику и уверенность в себе в момент трудностей. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта стойкости, решительной и максимальной честности. Если вы можете прояснить ситуации и развеять сомнения, то дорога будет открыта.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка жезлов"

Эта карта говорит о соперничестве, мелких проблемах, маленьких неприятностях и вызовах. Однако – это лишь пустые разговоры, а не серьезные ссоры. Единственное с чем сейчас стоит бороться на работе – это ситуации, когда окружение навязывает вам свои мысли. Перестаньте в движении по карьерной лестнице раздражаться по пустякам.

Также сначала наведите порядок с вашими стремлениями в карьере, а затем уже двигайтесь к новым вершинам. Пора найти истинные приоритеты. Попытайтесь сотрудничать с коллегами, которые вас окружают, а не бороться с ними.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Туз пентаклей"

Эта карта свидетельствует о наградах, процветании, плодородии и реализме. Также она описывает практические достижения, ощутимые результаты, реальную власть, доверие в любой ситуации, новое дело, поиск счастья, погружение в реальный мир. Эта карта подсказа вам, что вскоре вы добьетесь успеха и извлечете пользу для себя из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно строить надежные планы и тщательно продумывать все детали.

Сосредоточьтесь на результатах и используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Эта карта говорит о новых начинаниях, только очень приземленных, практичных и доступных. Начните действовать уже сейчас, чтобы затем добиться результатов.

Средства для реализации проекта тоже появятся. Примите это и наслаждайтесь благополучием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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