Зачем россияне терроризируют Днепр и Харьков: эксперт назвал версии

После очередного ракетного удара путинской армии по Днепру в соцсетях появились предположения, что россияне пытаются такими атаками достичь паники и последующего опустошения города. Это мнение перекликается с тем, что оккупанты сейчас обстреливают Харьков в надежде, что запугают местное население настолько, что гражданские якобы массово начнут давить на власть, заставляя искать варианты компромиссов со страной-агрессорой.



В комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отдельно проанализировал удары по Днепру и Харькову, назвав вероятные причины атак.



"По Днепру бьют с целью нанесения ударов по важным объектам в понимании российского командования. Это могут быть логистические объекты, военные, но они наносят удары и по гражданским объектам, чтобы напоминать, терроризировать сам город. У них военные задачи и террор гражданского населения – это два неотъемлемых компонента любой операции ”, – говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "Это между собой объединены военные действия и террор гражданского населения, это общая концепция их стратегии ведения боевых действий".

Обстрелы Харькова: сценарии ближайшего будущего

О вероятной ближайшей ситуации в Харькове эксперт говорит следующее: "Харьков, к сожалению, имеет расстояние от границы с Россией чуть более 20 км. В этом и проблема обстрелов. Они могут быть более частыми, более массированными. Расстояние от российской границы до Харькова позволяет оккупантам использовать даже авиационные корректируемые бомбы. Поэтому этот террор россияне будут постоянно катализировать, привлекать внимание, чтобы сеять панику среди местного населения".



По словам Коваленко, у россиян по состоянию на сегодняшний день нет возможностей проводить общевойсковые операции, наступательные действия с целью захвата Харькова.

"Но они максимально могут терроризировать город", — говорит аналитик.



На вопрос о том, зачем россиянам пустой город, Александр Коваленко говорит следующее: " Есть версия, что они так делают для того, чтобы подготовить условия для дальнейшего захвата города. Но опять же, местное население не столько играет роль во время боевых действий, сколько силы обороны. А силы обороны там как стояли, так и будут стоять. Поэтому это нужно расценивать как террор и как морально-психологическое давление на население, что оно, в свою очередь, давило на местную и центральную власть. Мол, город страдает, нужно искать варианты действий. Это еще и своего рода информационная кампания по повышению недоверия к власти, мол Киев прикрыт системами ПВО, а Харьков нет".

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области.

Читайте также: