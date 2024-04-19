Навіщо росіяни тероризують Дніпро і Харків: експерт назвав версії

Після чергового ракетного удару путінської армії по Дніпру в соцмережах з’явились припущення, мовляв, росіяни намагаються такими атаками досягти паніки та послідуючого спустошення міста. Ця думка переклікається з тим, що окупанти зараз обстрілюють Харків в надії, що залякають місцеве населення настільки, що цивільні начебто масово почнуть тиснути на владу, змушуючи шукати варіанти компромісів з країною-агресоркою.



В коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко окремо проаналізував удари по Дніпру та Харкову, назвавши ймовірні причини атак.



"По Дніпру б’ють з метою нанесення ударів по важливим об’єктам в розумінні російського командування. Це можуть бути логістичні об’єкти, військові, але вони наносять удари і по цивільним об’єктам, щоб нагадувати, тероризувати саме місто. У них військові задачі та терор цивільного населення – це дві невід’ємні компоненти будь-якої операції", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Це між собою поєднано – військові дії та терор цивільного населення, це загальна концепція їхньої стратегії ведення бойових дій".



Обстріли Харкова: сценарії найближчого майбутнього

Щодо ймовірної найближчої ситуації в Харкові експерт каже наступне: "Харків, на жаль, має відстань від кордону з Росією трохи більше 20 км. У цьому і проблема обстрілів. Вони можуть більш частими, більш масованими. Відстань від російського кордону до Харкова дозволяє окупантам використовувати навіть авіаційні кореговані бомби. Тому цей терор росіяни будуть постійно каталізувати, привертати увагу, щоб сіяти паніку серед місцевого населення".



За словами Коваленка, у росіян станом на сьогодні немає можливостей проводити загальновійськові операції, наступальні дії з метою захоплення Харкова.

"Але вони максимально можуть саме тероризувати місто", - каже аналітик.



На питання про те, навіщо росіянам пусте місто, Олександр Коваленко каже наступне: "Є версія, що вони так роблять для того, щоб підготувати умови для подальшого захоплення міста. Але знову ж таки, місцеве населення не стільки грає роль під час бойових дій, скільки сили оборони. А сили оборони там як стояли, так і будуть стояти. Отже це треба розцінювати виключно як терор та як моральне-психологічний тиск на населення, щоб населення, своєю чергою, тиснуло на місцеву та центральну владу. Мовляв місто страждає, треба шукати варіанти дій. Це є ще і свого роду інформаційною кампанію по підвищенню недовіри до влади, мовляв Київ прикритий системами ППО, а Харків ні".

Раніше повідомлялось про те, що РФ масовано вдарила ракетами по Дніпру і області.

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