Росія вдарила по будинку у Дніпрі: ЗСУ вже помстились

У ніч проти 19 квітня окупанти поцілили по самісінькому центру Дніпра й розвалили багатоповерхівку, поки люди спали. Цілилися й по інфраструктурних обʼєктах, атакували й область. Але Росія миттєво поплатилася за цю атаку.

Що відомо про наслідки і як карма вдарила росіян – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

В ніч проти 19 квітня окупанти вгатили по Дніпру. Рашисти поцілили по центру міста. Мер міста Борис Філатов не стримався.

"Самісінький центр міста!!! Цивільні люди. Постраждалих вже 9. Слідкуємо за інформацією ОВА. На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно"

Зруйновано житлову багатоповерхівку

А ось такий вигляд нині має район, куди поцілили окупанти. У пʼятиповерховому будинку зруйновані 2 верхніх поверхи. Також пошкоджені два інфраструктурних об'єкти.

Один з ударів прийшовся і по автовокзалу міста. Рятувальна операція у Дніпрі триває. Кількість загиблих і поранених постійно зростає. Станом на момент запису відео відомо про понад 25 постраждалих і 9 загиблих у Дніпрі та області. Серед загиблих – троє дітей, одному з них було лише 8 років. Одна із мешканок цього самого розтрощеного будинку, Оксана, в момент атаки була вдома з дітьми й лише нещодавно купила тут квартиру.

Атаки на область

Але не Дніпром єдиним. Окупанти вгатили і по Синельниківському району Дніпропетровщини. Там загинула жінка. Також ще одна жінка поранена, постраждала і дівчинка 14 років. Жінка госпіталізована у важкому стані. Сталося займання у будинку культури, пошкоджено 8 приватних будинків, зруйновано 4 будинки. У Павлограді пошкоджене підприємство. Продовжувалися й атаки на Нікопольщину. Ввечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь. Вночі – Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки.

Чим атакували

Загалом за ніч сили оборони збили 14 безпілотників, 2 крилаті ракети Х-101 та Х-555, 11 крилатих ракет Х-59 та Х-69 та ще дві крилаті Х-22. Але і це не все, росіяни миттєво отримали і відповідь за атаку. Воїни ЗСУ збили літак, той самий, який випускав ракети по мирних містах України. Як це було показали і розвідники, й розповіли деталі операції.

"Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де впав і розбився. Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата".

Таке вдалося вперше. Вперше, коли воїни ЗСУ знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це зробили зенітні ракетні підрозділи повітряних Сил у взаємодії з ГУР.

"Це була такого роду Вендетта за атаку мирних міст", – заявив речник Повітряних сил України Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" про збитий літак Ту-22.

Він також уточнив, що сили ППО вперше збили дві ракети Х-22, які й випустив цей самий російський бомбардувальник.

"Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу "Кинджал", вперше збили "Циркон". Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на "Ту-95".

Нині відомо, що цей бомбардувальник вдалося знищити з ракетного комплексу С-200. У пропагандистів палає одне місце, адже на пару з бомбардувальником у вічний політ відправився і пілот, ще одного рашиста шукають. Що ж, невдалих пошуків. А поки можна подивитися, як палає літак, тільки вже поближче.

Попередні атаки

Тим часом у Дніпрі обмежили рух транспорту в зоні влучання. Триває розбір завалів. Окупанти щодня гатять по цивільних. Не давали спокою Дніпру і 18 квітня. Тоді було двоє поранених – чоловіки 30 і 35 років. Цього дня над містом постійно кружляли й ворожі розвідувальні дрони. Страшні обстріли України росіяни роблять щодня. 17 квітня трапилася нова трагедія - під ударом опинився Чернігів. Росіяни тоді завдали три ракетні удари майже по центру міста. У військовій адміністрації повідомили про загиблих та поранених, їхня кількість постійно зростала. 18 квітня кількість становила 18 осіб, ще 77 людей постраждали. На удар по Чернігову відреагував і президент України Володимир Зеленський.

Зеленський не стримався

18 квітня о 9 годині ранку голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції. Через велику кількість жертв 18 квітня оголосили Днем жалоби у Чернігові. Щодня рашисти атакують Одещину, Херсонщину, Запоріжжя, Харків, Сумщину і не тільки. В цей час партнери лише висловлюють занепокоєність, а Україна терміново потребує засобів до ППО. 17 квітня вкотре не стримався навіть президент Володимир Зеленський.

Скільки ще партнери будуть зволікати? Скільки ще можна боятися Путіна? В Україні щодня гинуть люди. Гинуть діти!

Нагадаємо, вночі 19 квітня РФ масовано вдарила ракетами по Дніпру і області. Частину повітряних цілей збито. Втім, сталися влучання. Зокрема, в Дніпрі та в Синельниковому є загиблі та потерпілі.

Читайте також: