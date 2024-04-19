Россия ударила по дому в Днепре: ВСУ уже отомстили

В ночь на 19 апреля оккупанты попали по самому центру Днепра и развалили многоэтажку, пока люди спали. Целились и по инфраструктурным объектам, атаковали и область. Но Россия мгновенно поплатилась за эту атаку.

Что известно о последствиях и как карма ударила россиян читайте в эксклюзиве TSN.ua.

В ночь на 19 апреля оккупанты устроили по Днепру. Рашисты попали в центр города. Мэр города Борис Филатов не сдержался.

"Самый центр города!!! Гражданские люди. Пострадавших уже 9. Следим за информацией ОВА. К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности. Думайте об этом постоянно"

Разрушена жилая многоэтажка

А вот такой вид сейчас имеет район, куда попали оккупанты. В пятиэтажном доме разрушены 2 верхних этажа. Также повреждены два инфраструктурных объекта.

Один из ударов пришелся и по автовокзалу города. Спасательная операция в Днепре продолжается. Число погибших и раненых постоянно растет. По состоянию на момент записи видео известно более 25 пострадавших и 9 погибших в Днепре и области. Среди погибших – трое детей, одному из них было всего 8 лет. Одна из жительниц этого самого разбитого дома, Оксана, в момент атаки была дома с детьми и только недавно купила здесь квартиру.

Атаки на область

Но не Днепром единственным. Оккупанты приготовили и по Синельниковскому району Днепропетровщины. Там погибла женщина. Еще одна женщина ранена, пострадала и девочка 14 лет. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Произошло возгорание в доме культуры, повреждены 8 частных домов, разрушены 4 дома. В Павлограде повреждено предприятие. Продолжались атаки на Никопольщину. Вечером агрессор по артиллерии обстрелял сам Никополь. Ночью – Марганецкую общину. Повреждены два частных дома.

Чем атаковали

Всего за ночь силы обороны сбили 14 беспилотников, две крылатые ракеты Х-101 и Х-555, 11 крылатых ракет Х-59 и Х-69 и еще две крылатые Х-22. Но и это не все, россияне мгновенно получили ответ за атаку. Воины ВСУ сбили самолет, тот самый, который выпускал ракеты по мирным городам Украины. Как это было показано и разведчиками, и рассказали детали операции.

Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился. Это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Такое удалось в первый раз. Впервые, когда воины ВСУ уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это сделали зенитные ракетные подразделения воздушных сил во взаимодействии с ГУР.

"Это была такого рода Вендетта за атаку мирных городов", – заявил спикер Воздушных сил Украины Евлаш в эфире "Радио Свобода" о сбитом самолете Ту-22.

Он также уточнил, что силы ПВО впервые сбили две ракеты Х-22, которые и выпустил этот же российский бомбардировщик.

"Конечно, что это комбо. Сегодня в российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время "Кинжал", впервые сбили "Циркон". Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь "Ту-95".

В настоящее время известно, что бомбардировщик удалось уничтожить из ракетного комплекса С-200. У пропагандистов горит одно место, ведь на пару с бомбардировщиком в вечный полет отправился и пилот, еще одного рашиста ищут. Что ж, неудачных поисков. Ну а пока предлагаю еще раз посмотреть, как пылает самолет, только уже поближе.

Предыдущие атаки

Между тем, в Днепре ограничили движение транспорта в зоне попадания. Продолжается разбор завалов. оккупанты ежедневно готовят по гражданским. Не оставляли в покое Днепр и 18 апреля. Тогда было двое раненых – мужчины 30 и 35 лет. В этот день над городом постоянно кружились и вражеские разведывательные дроны. Страшные обстрелы Украины россияне совершают каждый день. 17 апреля произошла новая трагедия – под ударом оказался Чернигов. Россияне тогда нанесли три ракетных удара почти по центру города. В военной администрации сообщили о погибших и раненых, их количество постоянно росло. 18 апреля количество составило 18 человек, еще 77 человек пострадали. На удар по Чернигову отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский не сдержался

18 апреля в 9 часов утра глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о завершении поисково-спасательной операции. Из-за большого количества жертв 18 апреля объявили Днем траура в Чернигове. Каждый день рашисты атакуют Одесщину, Херсонщину, Запорожье, Харьков, Сумщину и не только. В настоящее время партнеры лишь выражают обеспокоенность, а Украина срочно нуждается в средствах в ПВО. 17 апреля еще раз не сдержался даже президент Владимир Зеленский.

Сколько еще партнеры будут медлить? Сколько можно бояться Путина? В Украине каждый день гибнут люди. Гибнут дети!

Напомним, ночью 19 апреля РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области. Часть воздушных целей сбита. Впрочем, произошли попадания. В частности, в Днепре и в Синельниково есть погибшие и пострадавшие.

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