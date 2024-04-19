Ракетные удары по Днепропетровщине: в больнице скончался раненый ребенок

Ребенку было всего восемь лет.

В Днепропетровской области в больнице скончался ребенок, раненный из-за ночного ракетного удара российской оккупационной армии.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в городе Синельниково пострадали три человека, среди них и — двое детей.

"К сожалению, один восьмилетний ребенок умер в больнице. Соболезнования родным и близким", — подчеркнул чиновник.

В общей сложности на 08:00 известно о 15 раненых в Днепре. В Кривом Роге пострадали три человека. Впрочем, Лысак отмечает, что количество пострадавших в результате ракетной атаки по области увеличивается.

Напомним, ночью 19 апреля РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области. Часть воздушных целей сбита. Впрочем, произошли попадания. В частности, в Днепре и в Синельниково есть погибшие и пострадавшие.

Читайте также: