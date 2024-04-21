ЛНЗ одержал волевую победу над "Александрией" в матче УПЛ (видео)

Черкасский клуб на выезде одолел подопечных Руслана Ротаня.
ЛНЗ в гостях обыграл "Александрию" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Ника" в Александрии завершилась со счетом 1:2.
Хозяева открыли счет на 16-й минуте поединка – голом отличился Юрий Копина.
Перед самым перерывом гости отыгрались – точный удар нанес Владислав Наумец.
Во втором тайме ЛНЗ удалось вырвать победу. На 82-й минуте Эйнел Соареш забил дебютный гол в чемпионате Украины.
Обзор матча "Александрия" – ЛНЗ
Эта победа позволила ЛНЗ (32 очка) подняться на седьмое место в УПЛ. "Александрия" (25 баллов) осталась на 12-й позиции.
В следующем туре черкасский клуб 27 апреля примет "Шахтер", а команда Руслана Ротаня днем позже на выезде встретится с "Колосом".
Читайте также:
Динамо – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
"Днепр-1" не сумел обыграть "Верес" и в очередной раз потерял очки в УПЛ (видео)
"Колос" победил "Ворсклу" и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ (видео)