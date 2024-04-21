ЛНЗ одержал волевую победу над "Александрией" в матче УПЛ (видео)

ЛНЗ в гостях обыграл "Александрию" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Ника" в Александрии завершилась со счетом 1:2 .

Хозяева открыли счет на 16-й минуте поединка – голом отличился Юрий Копина.

Перед самым перерывом гости отыгрались – точный удар нанес Владислав Наумец.

Во втором тайме ЛНЗ удалось вырвать победу. На 82-й минуте Эйнел Соареш забил дебютный гол в чемпионате Украины.

Обзор матча "Александрия" – ЛНЗ

Эта победа позволила ЛНЗ (32 очка) подняться на седьмое место в УПЛ. "Александрия" (25 баллов) осталась на 12-й позиции.

В следующем туре черкасский клуб 27 апреля примет "Шахтер", а команда Руслана Ротаня днем позже на выезде встретится с "Колосом".

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