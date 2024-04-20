Динамо – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 21 апреля, киевское "Динамо" и житомирское "Полесье" встретятся в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 18:00.

Перед началом тура "бело-синие" с 51 очком после 23 сыгранных матчей занимают второе место в УПЛ. Команда Александра Шовковского на 4 балла отстает от лидера "Шахтера".

Житомирский клуб располагается на шестой позиции чемпионата Украины, набрав 39 очков за 24 поединка.

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Полесье" доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

"Кривбасс" одержал волевую победу над "Черноморцем" и сравнялся с "Динамо" по очкам в УПЛ (видео)

Одного из лидеров "Шахтера" дисквалифицировали на два матча: какая причина

Букмекеры оценили шансы сборной Украины на выход из группы и победу на Евро-2024