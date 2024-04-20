Одного из лидеров "Шахтера" дисквалифицировали на два матча: какая причина

Александр Зубков получил наказание за грубый фол в игре с "Ворсклой".

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) отстранил на два матча полузащитника донецкого "Шахтера" Александра Зубкова за красную карточку в поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ ) с полтавской "Ворсклой".

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Зубков был удален на 56-й минуте матча с "Ворсклой". 27-летний хавбек получил прямую красную карточку за удар ногой в голову голкипера полтавчан Павла Исенко – футболист "горняков" пытался сыграть на добивании, но не дотянулся до мяча.

Поединок "Ворскла" – "Шахтер" закончился минимальной победой (1:0) подопечных Марино Пушича.

Отметим, что для Зубкова это дебютное удаление на взрослом уровне. Ранее он получал красную карточку только один раз – в сезоне-2015/2016 в составе "Шахтера" U-21.

Из-за своей дисквалификации Александр уже пропустил перенесенный матч 10-го тура УПЛ против "Зари", в котором донецкий клуб в большинстве выцарапал победу (3:1). Также Зубков не примет участие в грядущей игре с луганчанами, которая состоится в понедельник, 22 апреля.

В этом сезоне Зубков провел 32 матча за "Шахтер" во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 11 ассистов.

Сейчас "Шахтер" лидирует в чемпионской гонке УПЛ, опережая "Динамо" на четыре очка. В активе "горняков" 55 баллов после 23 поединков.

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