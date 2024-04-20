Одного з лідерів "Шахтаря" дискваліфікували на два матчі: яка причина

Олександр Зубков отримав покарання за грубий фол у грі з "Ворсклою".

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відсторонив на два матчі півзахисника донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова за червону картку в поєдинку 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з полтавською "Ворсклою".

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зубков був вилучений на 56-й хвилині матчу з "Ворсклою". 27-річний хавбек отримав пряму червону картку за удар ногою в голову голкіпера полтавців Павла Ісенка – футболіст "гірників" намагався зіграти на добиванні, але не дотягнувся до м'яча.

Поєдинок "Ворскла" – "Шахтар" закінчився мінімальною перемогою (1:0) підопічних Маріно Пушича.

Зазначимо, що для Зубкова це дебютне вилучення на дорослому рівні. Раніше він отримував червону картку лише один раз – у сезоні-2015/2016 у складі "Шахтаря" U-21.

Через свою дискваліфікацію Олександр уже пропустив перенесений матч 10-го туру УПЛ проти "Зорі", в якому донецький клуб у більшості видряпав перемогу (3:1). Також Зубков не візьме участь у прийдешній грі з луганцями, яка відбудеться у понеділок, 22 квітня.

Цього сезону Зубков провів 32 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах, забив 6 голів та зробив 11 асистів.

Наразі "Шахтар" лідирує у чемпіонських перегонах УПЛ, випереджаючи "Динамо" на чотири очки. В активі "гірників" 55 балів після 23 поєдинків.

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