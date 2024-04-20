Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Кубка Англії

Поєдинок відбудеться 20 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

У суботу, 20 квітня, "Манчестер Сіті" та "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зустрінуться в півфіналі Кубка Англії.

Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Стартовий свисток пролунає о 19:15 за київським часом.

На шляху до 1/2 фіналу команда Хосепа Гвардіоли пройшла "Хаддерсфілд", "Тоттенгем", "Лутон" і "Ньюкасл".

"Пенсіонери" дісталися півфіналу, вибивши з турніру "Престон", "Астон Віллу", "Лідс" і "Лестер".

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Челсі

На території України півфінальний матч Кубка Англії між "Манчестер Сіті" та "Челсі" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Челсі

Безсумнівним фаворитом поєдинку букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу "городян" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,40. Виграш лондонців за підсумками 90 хвилин гри – 5,30.

На вихід команди Гвардіоли до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,32. На прохід підопічних Маурісіо Почеттіно до вирішального матчу турніру – 3,45.

У фіналі Кубка Англії переможець матчу "Манчестер Сіті" – "Челсі" зіграє з тріумфатором іншого півфіналу, в якому 21 квітня сильнішого визначатимуть "Манчестер Юнайтед" і представник Чемпіоншипу "Ковентрі Сіті".

Фінал Кубка Англії відбудеться 25 травня на лондноському стадіоні "Вемблі".

Чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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