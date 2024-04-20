Який зараз вигляд має сумнозвісний Серебрянський ліс: відео з "лісу чудес"

Кадри, що шокують, показують ще одну криваву ілюстрацію так званого "руського міра", який несуть загарбники.

Відео з горезвісного Серебрянського лісу показали в МВС України.

"Русский мир", який несуть окупанти, у всій своїй красі. Серебрянський ліс очима воїна-піхотинця бригади "Буревій" НГУ", - йдеться у підписі.

Який зараз має вигляд сумнозвісний Серебрянський ліс: відео

Серебрянський ліс, який ще називають Кремінський ліс або, за словами військових, "ліс чудес", розташований впритул до Кремінної. Формально частина його належить до ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський", який, своєю чергою, є частиною держпідприємства "Кремінське лісомисливське господарство".

Ліс, переважно сосновий, починається просто від Кремінної і простягається на понад 107 га аж до адмінмежі з Донецькою областю. Росія почала штурмувати цю ділянку за пів року після окупації міста – восени 2022 року. Тоді вже стало очевидно, що бліцкриг із захоплення України зазнав невдачі, і агресор сконцентрувався на менш масштабній цілі: виході на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Саме тому це лісництво таке важливе для росіян.

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