Який зараз вигляд має сумнозвісний Серебрянський ліс: відео з "лісу чудес"

Жахливі сцени наслідків російської окупації вдалося зафіксувати в околицях Серебрянського лісу на Донеччині.
Кадри, що шокують, показують ще одну криваву ілюстрацію так званого "руського міра", який несуть загарбники.
Відео з горезвісного Серебрянського лісу показали в МВС України.
"Русский мир", який несуть окупанти, у всій своїй красі. Серебрянський ліс очима воїна-піхотинця бригади "Буревій" НГУ", - йдеться у підписі.
Серебрянський ліс, який ще називають Кремінський ліс або, за словами військових, "ліс чудес", розташований впритул до Кремінної. Формально частина його належить до ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський", який, своєю чергою, є частиною держпідприємства "Кремінське лісомисливське господарство".
Ліс, переважно сосновий, починається просто від Кремінної і простягається на понад 107 га аж до адмінмежі з Донецькою областю. Росія почала штурмувати цю ділянку за пів року після окупації міста – восени 2022 року. Тоді вже стало очевидно, що бліцкриг із захоплення України зазнав невдачі, і агресор сконцентрувався на менш масштабній цілі: виході на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Саме тому це лісництво таке важливе для росіян.
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