Окупанти вдарили по Одещині: постраждала 3-річна дитина (фото)

Російські загарбники не припиняють терор проти українського мирного населення.

В результаті російського удару по приватному сектору Одещини 2 осіб дістали поранення, серед яких 3-річна дитина.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.

Кіпер заявив, що наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації.

"Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Одещині / Фото: t.me/odeskaODA

Наслідки удару по Одещині / Фото: t.me/odeskaODA

Наслідки удару по Одещині / Фото: t.me/odeskaODA

Наслідки удару по Одещині / Фото: t.me/odeskaODA

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лубінець засудив "мляву" реакцію світу на удари по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Херсоні пролунав потужний вибух.

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