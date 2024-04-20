Сьогодні, 20 квітня, у Херсоні пролунав вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні пролунав потужний вибух! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - зазначив він.

Раніше стало відомо, що під час обстрілу передмістя загинула жінка.

За даними очільника ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Наддніпрянське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та два приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Читайте також: