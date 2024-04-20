Сегодня, 20 апреля, в Херсоне раздался взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздался мощный взрыв! Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!" – отметил он.

Ранее стало известно, что при обстреле пригорода погибла женщина.

По данным главы ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Приднепровское, Зеленовку, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Тягинку, Берислав, Михайловку, Кизомис, Громадное, Антоновку, Одрадокаменку, Станислав и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, повреждена многоэтажка и два частных дома. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

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