Обстрел Херсона: оккупанты убили женщину

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Россияне попали по пригороду Херсона. В результате удара погибла 80-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, обстрел случился 19 апреля. От разрыва снаряда во дворе частного дома погибла 80-летняя женщина.

По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство по нарушению военными РФ законов и обычаев войны, сообщили в прокуратуре.

По данным главы ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Приднепровское, Зеленовку, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Тягинку, Берислав, Михайловку, Кизомис, Громадное, Антоновку, Одрадокаменку, Станислав и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, повреждена многоэтажка и два частных дома. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

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