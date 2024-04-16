В Херсоне раздаются взрывы: РФ обстреливает город

Во вторник, 16 апреля, в Херсоне прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, российские войска с временно оккупированного левого берега атакуют прибрежные зоны Херсона.

"В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы! Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, ночью на вторник, 16 апреля, в Хмельницкой области произошли взрывы. Во время воздушной тревоги в регионе сработали силы ПВО.

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