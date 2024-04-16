У Херсоні лунають вибухи: РФ обстрілює місто

У вівторок, 16 квітня, у Херсоні пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога в області не оголошена.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, російські війська з тимчасово окупованого лівого берега атакують прибережні зони Херсона.

"У Дніпровському районі Херсона лунають вибухи! Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, вночі проти вівторка, 16 квітня, у Хмельницькій області сталися вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні спрацювали сили ППО.

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