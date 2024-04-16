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Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Понад дві години в області лунали сирени.

У вівторок, 16 квітня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи - спрацювали сили ППО. 

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО ЗСУ знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні. 

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих та травмованих. Руйнувань на території області також не зафіксовано.

Зауважимо, що тривога на Хмельниччині тривала від 00:12 до 02:39. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА у напрямку області.

Як повідомлялося, українські захисники знищили всі БПЛА, які росіяни випустили по Україні вночі. Загалом окупанти випустили дев'ять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

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