Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Понад дві години в області лунали сирени.

У вівторок, 16 квітня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи - спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО ЗСУ знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих та травмованих. Руйнувань на території області також не зафіксовано.

Зауважимо, що тривога на Хмельниччині тривала від 00:12 до 02:39. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА у напрямку області.

Як повідомлялося, українські захисники знищили всі БПЛА, які росіяни випустили по Україні вночі. Загалом окупанти випустили дев'ять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

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