На смерть збив 18-річну дівчину: нардепа судитимуть за смертельну аварію

Розслідуванням встановлено, що нардеп порушив правила ПДР та перевищив дозволену максимальну швидкість.

Народного депутата України від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка судитимуть за смертельну ДТП на Житомирщині, яка сталася у листопаді 2023 року.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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Розслідуванням встановлено, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

Нардепу інкримінували порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України). Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події.

Нагадаємо, 3 листопада на трасі Київ-Чоп народний депутав Андрій Ніколаєнко на смерть збив авто 18-річну дівчину. Вона загинула на місці аварії. Нардеп обіцяв сприяти слідчим діям і запевнив, що був тверезим та не порушував правил дорожнього руху.

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