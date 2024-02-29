Смертельна ДТП на Житомирщині за участю нардепа: ДБР завершило розслідування

У ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Повідомляється, що подія трапилася на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

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"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості", - мовиться у повідомленні.

Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год. Одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія.

Це підтвердила й фототехнічна експертиза.

ДТП на Житомирщині за участю нардепа - що відомо

На Житомирщині 3 листопада на трасі Київ-Чоп нардеп Андрій Ніколаєнко на смерть збив своїм авто 18-річну дівчину. Вона загинула на місці. Політик підтвердив факт аварії, пообіцяв сприяти слідчим діям і запевнив, що був тверезим та не порушував правил дорожнього руху.

Стали відомі нові подробиці про жертву трагічної ДТП на Житомирщині за участю народного депутата Андрія Ніколаєнка – місцеву мешканку, 18-річну Вікторію Назарову.

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