Смертельна ДТП на Житомирщині за участю нардепа: ДБР завершило розслідування

Політик підтвердив факт аварії.
У ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині.
Про це інформує пресслужба ДБР.
Повідомляється, що подія трапилася на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.
"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості", - мовиться у повідомленні.
Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год. Одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія.
Це підтвердила й фототехнічна експертиза.
ДТП на Житомирщині за участю нардепа - що відомо
На Житомирщині 3 листопада на трасі Київ-Чоп нардеп Андрій Ніколаєнко на смерть збив своїм авто 18-річну дівчину. Вона загинула на місці. Політик підтвердив факт аварії, пообіцяв сприяти слідчим діям і запевнив, що був тверезим та не порушував правил дорожнього руху.
Стали відомі нові подробиці про жертву трагічної ДТП на Житомирщині за участю народного депутата Андрія Ніколаєнка – місцеву мешканку, 18-річну Вікторію Назарову.