Розвідка прокоментувала удар по скупченню окупантів в Оленівці

В ГУР кажуть, що далі буде.

Успішний удар по скупченню російських окупантів в окупованій Оленівці на Донеччині - це планова робота українських сил безпеки і оборони.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

З його слів, це не перший подібний удар. Що більше - представник розвідки каже, що аналогічні операції відбуватимуться і в майбутньому.

"Це планова робота українських сил безпеки і оборони та ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях. Військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили і техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація - і завдано значного удару ворогу", - наголосив Юсов.

На запитання, звідки ГУР отримує дані про скупчення російських сил на окупованій території, він відповів, мовляв, це "комбінована історія".

"Інформація отримується з кількох джерел, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності", - наголосив представник розвідки.

Нагадаємо, Генштаб зранку 29 лютого підтвердив удар ЗСУ по скупченню росіян в Оленівці. У результаті - 19 мертвих російських окупантів. Серед загиблих - заступник командира російського військового підрозділу.

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