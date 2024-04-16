Анастасія Приходько потрапила в ДТП

Українська співачка Анастасія Приходько шокувала, що потрапила в аварію.

ДТП сталася, коли виконавиця прямувала давати концерт, який мав відбутися в місті Чорнобай. Після аварії авто Насті Приходько було пошкодженим, що їй довелося викликати евакуатор.

"Їхала артистка на концерт до Чорнобая…А потрапила в ДТП", - поділилася співачка.

Допис Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Виконавиця не стала вдаватися в деталі та розповідати, що саме сталося. Утім, артистка дала чітко зрозуміти, що це через не відремонтовані дороги, які там в жахливому стані. Також на кадрах Приходько не видно, щоб в ДТП була залучена ще якась машина.

Співачка поділилася, що з нею все гаразд, але вона не на жарт злякалась.

"Дякую всім, хто допоміг. Вперше їхала на евакуаторі і везла свою "ластівку". Злякалась неймовірно", - додала співачка.

Допис Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно Настя Приходько перевезла своїх дітей із заміського будинку під Києвом. Артистка пояснила, чому прийняла таке рішення та де зараз перебувають її сини та донька.

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