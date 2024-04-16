Анастасия Приходько попала в ДТП

Это случилось, когда артистка ехала давать концерт.
Украинская певица Анастасия Приходько шокировала, что попала в аварию.
ДТП произошло, когда исполнительница направлялась давать концерт, который должен был состояться в городе Чернобай. После аварии авто Насти Приходько было повреждено, что ей пришлось вызвать эвакуатор.
"Ехала артистка на концерт в Чернобай…А попала в ДТП", — поделилась певица.
Исполнительница не стала вдаваться в детали и рассказывать, что произошло. Впрочем, артистка дала четко понять, что это из-за не отремонтированных дорог, которые там в ужасном состоянии. Также на кадрах Приходько не видно, чтобы в ДТП была привлечена еще какая-нибудь машина.
Певица поделилась, что с ней все хорошо, но она не на шутку испугалась.
"Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою "ласточку". Испугалась невероятно", — добавила певица.
Напомним, что недавно Настя Приходько перевезла своих детей из загородного дома под Киевом. Артистка объяснила, почему приняла такое решение и где находятся ее сыновья и дочь.
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