У Києві та низці областей оголошено тривогу: що відомо

У вівторок, 16 квітня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про випущену росіянами ціль.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Сирени залунали у деяких областях на півночі, сході та в центрі. "Почервоніла" і столиця. Кілька годин тому ПС повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Згодом військові попередили про повітряну ціль у просторі України. Зокрема, повідомлялося, що ракета змінює курс.

Актуальна мапа тривог станом на 16:35 вівторка, 16 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі українські захисники знищили всі БПЛА, які росіяни випустили по Україні вночі. Загалом окупанти вдарили 9 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

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