Обстріл Херсона: окупанти вбили жінку

Жінка померла на місці від отриманих травм.

Росіяни поцілили по передмістю Херсона. Внаслідок удару загинула 80-річна жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, обстріл травпився 19 квітня. Від розриву снаряду на подвір'ї приватного будинку загинула 80-річна жінка.

За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.

За даними очільника ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Наддніпрянське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та два приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

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