РФ вдарила по житлових кварталах Херсона: є потерпілі

Росіяни вдарили по місту з окупованої території області.

У п'ятницю, 5 квітня, російська армія з тимчасово окупованого лівого берега атакувала житлові квартали у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Внаслідок цього обстрілу пошкоджено квартири. Крім того, троє місцевих мешканців отримали поранення.

У стані середньої тяжкості до лікарні потрапив 60-річний чоловік, який на момент ворожого удару перебував у квартирі. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки.

Жінка 54 років отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Під час обстрілу вона була на вулиці.

Також під час атаки травмовано 81-річну пенсіонерку. Жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, контузію, уламкове поранення тім'яної області..На момент удару з боку російських окупаційних військ вона перебувала у квартирі.

Як повідомлялося, росіяни змінили тактику на лівому березі Херсонщини. Окупанти намагаються атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп.

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