РФ ударила по жилым кварталам Херсона: есть потерпевшие

Россияне ударили по городу с оккупированной территории области.

В пятницу, 5 апреля, российская армия с временно оккупированного левого берега атаковала жилые кварталы в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В результате этого обстрела повреждены квартиры. Кроме того, трое местных жителей получили ранения.

В состоянии средней тяжести в больницу попал 60-летний мужчина, который на момент вражеского удара находился в квартире. У него диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, резаную рану левого височного участка.

Женщина 54 лет получила взрывную травму и обломочное ранение правого предплечья. Во время обстрела она была на улице.

Также во время атаки травмирована 81-летняя пенсионерка. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, контузию, обломочное ранение теменной области. На момент удара со стороны российских оккупационных войск она находилась в квартире.

Как сообщалось, россияне сменили тактику на левом берегу Херсонщины. оккупанты пытаются атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп.

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