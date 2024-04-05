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Оккупанты зашли в крайние дома Часового Яра — DeepState

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Оккупанты зашли в крайние дома Часового Яра — DeepState

Разрушенный дом в городе Часов Яр. / Фото: Associated Press

Ситуация на этом участке фронта сложна.

Российская оккупационная армия зашла в крайние дома в городе Часов Яр в Донецкой области. Ситуация восточнее этого населенного пункта тяжелая.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Трудная ситуация восточнее Часового Яра, ведь враг зашел в крайние дома. Также были штурмы и на многоэтажки, но там врагу не удалось закрепиться", — отмечают аналитики.

Отмечается, что на Бахмутском направлении оккупанты ведут штурмовые действия в Белогоровке и в районе Веселе-Вымка. Между тем, ситуация в Ивановском немного стабилизировалась. Россияне потерпели "существенное поражение во время многочисленных штурмов".

"Силам Обороны трудно сдерживать давление противника, который имеет такое преимущество в живой силе", — добавили в DeepState.

Напомним, на днях аналитики проекта DeepState заявили, что россияне зашли на важные высоты Часового Яра. Выход на эти позиции дают оккупантам "оперативное пространство для дальнейшего продвижения, огневой контроль, потому что эта высота покрывает очень обширную область обзора".

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